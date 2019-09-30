محمد بن مسعود - الدمام - تسببت في تدني مدى الرؤية تضرب هذه اللحظات موجة من الغبار شرق مكة مثيرة للأتربة والغبار وتسببت في تدني مدى الرؤية. يأتي هذا فيما بدأت الحالة في التقدم إلى وسط العاصمة المقدسة . وقد ظهرت في شرق سماء مكة عدد من البروق تزامنًا مع تحرك موجة الغبار. موجة غبار تضرب شرق مكة وتتجة إلى وسطها أحمد العبدالله الخليج 365 2019-09-30 تضرب هذه اللحظات موجة من الغبار شرق مكة مثيرة للأتربة والغبار وتسببت في تدني مدى الرؤية. يأتي هذا فيما بدأت الحالة في التقدم إلى وسط العاصمة المقدسة . Advertisements وقد ظهرت في شرق سماء مكة عدد من البروق تزامنًا مع تحرك موجة الغبار. 30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 05:33 PM تسببت في تدني مدى الرؤية تسببت في تدني مدى الرؤية تضرب هذه اللحظات موجة من الغبار شرق مكة مثيرة للأتربة والغبار وتسببت في تدني مدى الرؤية. يأتي هذا فيما بدأت الحالة في التقدم إلى وسط العاصمة المقدسة . وقد ظهرت في شرق سماء مكة عدد من البروق تزامنًا مع تحرك موجة الغبار. ، موجة غبار تضرب شرق مكة وتتجة إلى وسطها ،

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