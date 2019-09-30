محمد بن مسعود - الدمام - تسببت في تدني مدى الرؤية تضرب هذه اللحظات موجة من الغبار شرق مكة مثيرة للأتربة والغبار وتسببت في تدني مدى الرؤية. يأتي هذا فيما بدأت الحالة في التقدم إلى وسط العاصمة المقدسة . وقد ظهرت في شرق سماء مكة عدد من البروق تزامنًا مع تحرك موجة الغبار. 30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 05:33 PM Advertisements تسببت في تدني مدى الرؤية موجة غبار تضرب شرق مكة وتتجة إلى وسطها موجة غبار تضرب شرق مكة وتتجة إلى وسطها تضرب هذه اللحظات موجة من الغبار شرق مكة مثيرة للأتربة والغبار وتسببت في تدني مدى الرؤية. يأتي هذا فيما بدأت الحالة في التقدم إلى وسط العاصمة المقدسة . وقد ظهرت في شرق سماء مكة عدد من البروق تزامنًا مع تحرك موجة الغبار. الكلمات المفتاحية ، موجة غبار تضرب شرق مكة وتتجة إلى وسطها ،

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