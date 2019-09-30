محمد بن مسعود - الدمام - "المالكي" يحذر: المليشيا تواصل تهديد السلم الدولي والملاحة البحرية أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، مقتل 1500 مِن عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتدمير 250 عربة وآليات عسكرية لنقل الأسلحة والإمدادات. وعرض "المالكي" خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتحالف بالرياض اليوم، بعض عمليات التحالف لاستهداف عناصر المليشيا الحوثية وخطوط الإمداد، ونقل الأسلحة وتحديداً في محور كتاف. وحذر "المالكي" من أن المليشيا الحوثية تواصل تهديد السلم الدولي والملاحة البحرية، وقال: التحالف يعمل على تحييد قدرة المليشيا من الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة. وأضاف: المليشيا تستخدم المواقع المدنية لإطلاق الصواريخ البالستية، ونؤكد عدم التزامها باتفاق استكهولم، ونشدد على أن المساعدات الإنسانية للشعب اليمني ستستمر. 30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 05:29 PM "المالكي" يحذر: المليشيا تواصل تهديد السلم الدولي والملاحة البحرية Advertisements "متحدث التحالف": مقتل 1500 حوثي وتدمير 250 عربة وآليات عسكرية "متحدث التحالف": مقتل 1500 حوثي وتدمير 250 عربة وآليات عسكرية أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، مقتل 1500 مِن عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتدمير 250 عربة وآليات عسكرية لنقل الأسلحة والإمدادات. وعرض "المالكي" خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتحالف بالرياض اليوم، بعض عمليات التحالف لاستهداف عناصر المليشيا الحوثية وخطوط الإمداد، ونقل الأسلحة وتحديداً في محور كتاف. وحذر "المالكي" من أن المليشيا الحوثية تواصل تهديد السلم الدولي والملاحة البحرية، وقال: التحالف يعمل على تحييد قدرة المليشيا من الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة. وأضاف: المليشيا تستخدم المواقع المدنية لإطلاق الصواريخ البالستية، ونؤكد عدم التزامها باتفاق استكهولم، ونشدد على أن المساعدات الإنسانية للشعب اليمني ستستمر. الكلمات المفتاحية ، "متحدث التحالف": مقتل 1500 حوثي وتدمير 250 عربة وآليات عسكرية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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