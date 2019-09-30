، "الفيفا" لـ"الهلاليين": احذروا من "السد" الجديد مع "تشافي".. ولكم في "النصر" عبرة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أولى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا"، اهتماماً كبيراً بمباريات نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ سيواجه الهلال السد القطري في ملعب الأخير غداً الثلاثاء، فيما يلتقي في المباراة الأخرى كل من أوراوا ريد الياباني مع غوانغزهو إيفرجراند الصيني .
وقال الموقع الرسمي للفيفا عن مواجهة الهلال مع السد إن التاريخ ينحاز لصالح الهلال، إذ تقابل الفريقان نحو 8 مباريات فاز الهلال في أربعة مباريات وتعادلا في ثلاث .
وتابع الموقع حديثه قائلاً: "على الهلاليين الحذر من الشكل الجديد للسد القطري مع الأسباني تشافي .. عليه ألا ينظروا للتاريخ ولكن عليهم رؤية ماذا فعل الفريق بجارهم النصر وكيف أنهم نجحوا في إقصاء الفريق النصراوي".
وتحدث الموقع عن تصدر السد للدوري القطري بعد فوزه على السيلية بثلاثة أهداف لهدف، كما تحدث أيضاً عن تصدر الهلال للدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على التعاون.
كما تحدث الموقع عن اللاعب بغداد بونجاح، حيث قالت إن اللاعب لا يمكن إيقافه محلياً أو قاريًا، في إشارة لتألق اللاعب وقوته، فيما تحدث عن اللاعب بافيتمبي غوميز من الجانب الهلالي.
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 05:30 PM
أولى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا"، اهتماماً كبيراً بمباريات نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ سيواجه الهلال السد القطري في ملعب الأخير غداً الثلاثاء، فيما يلتقي في المباراة الأخرى كل من أوراوا ريد الياباني مع غوانغزهو إيفرجراند الصيني .
وقال الموقع الرسمي للفيفا عن مواجهة الهلال مع السد إن التاريخ ينحاز لصالح الهلال، إذ تقابل الفريقان نحو 8 مباريات فاز الهلال في أربعة مباريات وتعادلا في ثلاث .
وتابع الموقع حديثه قائلاً: "على الهلاليين الحذر من الشكل الجديد للسد القطري مع الأسباني تشافي .. عليه ألا ينظروا للتاريخ ولكن عليهم رؤية ماذا فعل الفريق بجارهم النصر وكيف أنهم نجحوا في إقصاء الفريق النصراوي".
وتحدث الموقع عن تصدر السد للدوري القطري بعد فوزه على السيلية بثلاثة أهداف لهدف، كما تحدث أيضاً عن تصدر الهلال للدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على التعاون.
كما تحدث الموقع عن اللاعب بغداد بونجاح، حيث قالت إن اللاعب لا يمكن إيقافه محلياً أو قاريًا، في إشارة لتألق اللاعب وقوته، فيما تحدث عن اللاعب بافيتمبي غوميز من الجانب الهلالي.
، "الفيفا" لـ"الهلاليين": احذروا من "السد" الجديد مع "تشافي".. ولكم في "النصر" عبرة ،
المصدر : الخليج 365
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