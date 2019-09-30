موعد مهرجان شتاء طنطورة 2019 فعاليات شتاء طنطورة بالعلا الموسم الثاني محط اهتمام عدد كبير من أبناء المملكة العربية السعودية والعرب في الكثير من الدول، حيث أن مهرجان شتاء طنطورة واحد من أهم المهرجانات المحببة إليهم، ويُقام هذا المهرجان في مدينة من أجمل المدن السعودية وهي مدينة العلا، وسوف نتابع معكم كافة المعلومات التي تتعلق بهذا المهرجان، سواء موعده أو الأنشطة التي تم الإعلان عن انطلاقها من خلال المهرجان.

موعد مهرجان شتاء طنطورة 2019 فعاليات شتاء طنطورة بالعلا الموسم الثاني

والجدير بالذكر أن مهرجان شتاء طنطورة هذه هي المرة الثانية له، فبعد نجاح الموسم الأول الساحق قد تم التخطيط لعمل الموسم الثاني في مدينة العلا التاريخية في المملكة العربية السعودية، وسيبدأ وينتهي في الأوقات التالية:

موعد انطلاق مهرجان شتاء طنطورة 2019 19 ديسمبر 2019 موعد انتهاء مهرجان شتاء طنطورة 2019 7 مارس 2020

ومهما كانت ميولك أو اهتماماتك فحتمًا ستجدها في أحد فعاليات مهرجان شتاء طنطورة 2019 الموسم الثاني، حيث أن هناك عدد من الفعاليات التي تُقام لمحبي الأنشط الرياضية، وكذلك فعاليات للثقافة والفنون بشتى أنواعها، إلى جانب بعض الفعاليات لمن يحبون المغامرات والمنافسات.

جدول فعاليات شتاء طنطورة موسم 2019 الموسم الثاني

الفعاليات الموعد حفلات الموسيقار المصري عمر خيرت تبدأ في المهرجان في الفترة من 26 ديسمبر وحتى 29 ديسمبر 2019 من خلال مسرح مرايا مهرجان المناطيد في مهرجان طنطورة يبدأ في الفترة من 2 يناير 2020 وينتهي في 11 يناير 2020 مهرجان الاحتفال بفن بيتهوفن يبدأ في الفترة من 2 يناير 2020 وينتهي في 4 يناير 2020 حفل الفنان رود ستوارت الحفل سيكون في الفترة من يوم 20 يناير 2020 وحتى 22 يناير 2020 كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل سيكون خلال الأول من شهر فبراير 2020 حفل الفنان ليونيل ريتشي في الفترة من 26 فبراير 2020 وحتى 29 فبراير 2020 حفل الفنان إنريكي إغلاسيوس يُقام الحفل في الفترة من 20 فبراير 2020 وحتى يوم 22 فبراير 2020 حفل الموسيقار العالمي ياني يبدأ الحفل من 6 فبراير 2020 وينتهي في يوم 8 فبراير 2020 حفل فرقة كركلا لتأدية جميل بثينة يبدأ في الفترة من 20 فبراير 2020 وينتهي في 22 فبراير 2020

وبهذا نكون قد قدمنا لك موعد مهرجان شتاء طنطورة 2019 فعاليات شتاء طنطورة بالعلا الموسم الثاني فلا ينبغي أن يفوتك مثل هذا المهرجان الذي يطرح أمامك جميع أنواع الفنون والثقافات والأنشطة والفعاليات، وكذلك التعرف على أهم الأماكن التاريخية والترفيهية في مدينة العلا السعودية.