موعد مهرجان شتاء طنطورة 2019 فعاليات شتاء طنطورة بالعلا الموسم الثاني محط اهتمام عدد كبير من أبناء المملكة العربية السعودية والعرب في الكثير من الدول، حيث أن مهرجان شتاء طنطورة واحد من أهم المهرجانات المحببة إليهم، ويُقام هذا المهرجان في مدينة من أجمل المدن السعودية وهي مدينة العلا، وسوف نتابع معكم كافة المعلومات التي تتعلق بهذا المهرجان، سواء موعده أو الأنشطة التي تم الإعلان عن انطلاقها من خلال المهرجان.
موعد مهرجان شتاء طنطورة 2019 فعاليات شتاء طنطورة بالعلا الموسم الثاني
والجدير بالذكر أن مهرجان شتاء طنطورة هذه هي المرة الثانية له، فبعد نجاح الموسم الأول الساحق قد تم التخطيط لعمل الموسم الثاني في مدينة العلا التاريخية في المملكة العربية السعودية، وسيبدأ وينتهي في الأوقات التالية:
|موعد انطلاق مهرجان شتاء طنطورة 2019
|19 ديسمبر 2019
|موعد انتهاء مهرجان شتاء طنطورة 2019
|7 مارس 2020
ومهما كانت ميولك أو اهتماماتك فحتمًا ستجدها في أحد فعاليات مهرجان شتاء طنطورة 2019 الموسم الثاني، حيث أن هناك عدد من الفعاليات التي تُقام لمحبي الأنشط الرياضية، وكذلك فعاليات للثقافة والفنون بشتى أنواعها، إلى جانب بعض الفعاليات لمن يحبون المغامرات والمنافسات.
جدول فعاليات شتاء طنطورة موسم 2019 الموسم الثاني
|الفعاليات
|الموعد
|حفلات الموسيقار المصري عمر خيرت
|تبدأ في المهرجان في الفترة من 26 ديسمبر وحتى 29 ديسمبر 2019 من خلال مسرح مرايا
|مهرجان المناطيد في مهرجان طنطورة
|يبدأ في الفترة من 2 يناير 2020 وينتهي في 11 يناير 2020
|مهرجان الاحتفال بفن بيتهوفن
|يبدأ في الفترة من 2 يناير 2020 وينتهي في 4 يناير 2020
|حفل الفنان رود ستوارت
|الحفل سيكون في الفترة من يوم 20 يناير 2020 وحتى 22 يناير 2020
|كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل
|سيكون خلال الأول من شهر فبراير 2020
|حفل الفنان ليونيل ريتشي
|في الفترة من 26 فبراير 2020 وحتى 29 فبراير 2020
|حفل الفنان إنريكي إغلاسيوس
|يُقام الحفل في الفترة من 20 فبراير 2020 وحتى يوم 22 فبراير 2020
|حفل الموسيقار العالمي ياني
|يبدأ الحفل من 6 فبراير 2020 وينتهي في يوم 8 فبراير 2020
|حفل فرقة كركلا لتأدية جميل بثينة
|يبدأ في الفترة من 20 فبراير 2020 وينتهي في 22 فبراير 2020
وبهذا نكون قد قدمنا لك موعد مهرجان شتاء طنطورة 2019 فعاليات شتاء طنطورة بالعلا الموسم الثاني فلا ينبغي أن يفوتك مثل هذا المهرجان الذي يطرح أمامك جميع أنواع الفنون والثقافات والأنشطة والفعاليات، وكذلك التعرف على أهم الأماكن التاريخية والترفيهية في مدينة العلا السعودية.