شاهد: خالد الفيصل يشكل لجنة تحقيق بشأن حريق قطار الحرمين

أصدر مستشار خادم الحرمين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، أوامر بتشكيل عدة لجان للتحقيق في أسباب الحريق الذي اندلع بمحطة قطار الحرمين.

وأوضح مستشار خادم الحرمين أن كلًا من وزارتي النقل والداخلية تحقق في الواقعة، إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، لافتًا إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان يطلع على نتائج التحقيق ويقرر ما يراه مناسبًا.

وأكد الأمير في تصريحات لوسائل إعلام سعودية، أنه ”من غير الممكن إيقاف أي أحد في الوقت الحالي بسبب الحريق دون سبب معين“، مضيفًا أن ”الموضوع كبير وليس بالسهل، وهناك أمور لابد من التحقق منها كيف حدثت؟ ولماذا حدثت؟“ بحسب صحيفة سبق.

وقال إنه ”لم يتم تحديد قيمة الأضرار إلى حد اللحظة، حيث لا تزال هناك أضرار متوقعة“، مبينًا أن الحريق أتى على الدور الثاني والسقف، مشيرا الى أنه لا توجد نسبة محددة من الأضرار، حيث ما زالت هناك أضرار جديدة تحدث، في الدور الأرضي والأول سليمان، بينما المشاكل تكمن في الدور الثاني والسقف.

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ووعد الأمير خالد الفيصل بكشف النتائج عقب الانتهاء من التحقيق، فيما قدّم شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني ولرجال المرور.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة قد وقف، اليوم على حادث حريق قطار الحرمين، الذي اندلع أمس الأحد، وتمت السيطرة عليه.

الجدير بالذكر أن حريق أسفر عن إصابة 11 شخصاُ فيما أعلنت ثلاثة مستشفيات في جدة حالة الاستنفار التام بعد أن غطى دخان الحريق مساحة شاسعة من المكان.