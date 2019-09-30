إيران: الرياض بعثت رسالة للرئيس الإيراني عبر وسيط

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني تسلم رسالة من الرياض عبر قادة بعض الدول، مؤكدة استعدادها للحوار اذا غيرت السعودية سلوكها وأوقفت حرب اليمن.

وكشف ربيعي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن رسائل وصلت إيران من السعودية، إحداها يمكن أن تكون لإنهاء الحرب في اليمن، وقال: "إذا كانت السعودية تريد تغيير سلوكها بشكل حقيقي فنحن نرحب بذلك".

وشدد ربیعي على أن الحل في اليمن هو وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن طهران مستعدة للمساهمة المعنوية في تحقيق ذلك.

وفي سياق آخر، لفت ربيعي إلى أن مسؤولية عدم عقد أي حوار في نيويورك، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقع على عاتق الولايات المتحدة بالكامل، مشيرا إلى أن روحاني كان مستعدا لعقد لقاء على مستوى القادة لمجموعة 5+1، لكن ترامب لم يمتلك الإرادة لذلك عبر إبقائه على العقوبات ضد طهران.

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وأضاف: كنا قريبين من التوصل إلى حل في نيويورك، لكن إدارة ترامب حالت دون ذلك، مشددا على أن إيران لن تتفاوض تحت الضغوط الأمريكية أو ضغوط أي دولة أخرى.

واعتبر ربيعي أن واشنطن تتوق للحوار مع طهران لكن عليها بناء الثقة أولا، مشيرا إلى أن سلوك الولايات المتحدة لا يؤشر إلى نيتها لبناء الثقة المنهارة منذ انسحابها من الاتفاق النووي.

وطالب بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتقديم أدلة تثبت مزاعمها بشأن اتهام طهران بهجوم أرامكو وأكد أن إيران مستعدة انطلاقا من اليوم، لبدء مفاوضات حول مبادرة السلام في مضيق هرمز، معتبرا أنه لا يمكن لأي دولة التغاضي عن هذه المبادرة. وفق RT

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت اليوم، أنها ستقدم تفاصيل خطة السلام في مضيق هرمز بشكل مكتوب إلى جميع دول الخليج والعراق.