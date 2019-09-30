شاهد: مذيعة سعودية تخلع ملابسها على الهواء

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو الى الإعلامية السعودية مها عبدالله، المذيعة بقناة العربية، بعد أن خلعت ملابسها على الهواء.

وظهرت الإعلامية السعودية خائفة ومتوترة للغاية خلال أخذها حقنة لقاح الإنفلونزا، حتى دفعها الفضول لسؤال الطبيب عن أعراض الحقنة وما إذا كانت ستتسبب في ورم بذراعها، أو ارتفاع حرارة الجسم.

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وخلعت مها عبدالله ، ردائها وكشفت عن كتفها وذراعها، لكي تأخذ حقنة، أعطاها لها أحد الأطباء ، لوقايتها من الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد.

جدير بالذكر أن لقاح الإنفلونزا الموسمي من أهم أنواع التطعيمات التي تحرص بعض الأمهات على إعطائها للطفل قبل حلول موسم الشتاء، لحمايته من عدوى الإنفلونزا وتقليل أعراضها.