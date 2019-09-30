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شاهد: لقاء محمد بن سلمان مع قناة cbs الامريكية مترجم كامل

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من المقرر أن يظهر ولي العهد السعودي الأمير ، فجر يوم الاثنين، ضيفًا على تردد الأمريكية في برنامج ”60 دقيقة“ الشهير في دورته البرامجية الجديدة.

وتُجري الحوار المطول المذيعة الامريكية نورا دونيل، مراسلة قناة CBS، في جدة، الثلاثاء الماضي، وهو ثاني حوار تجريه القناة مع الأمير محمد بن سلمان بعد لقاء 2018.

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ونقل حساب "أخبار " على موقع التواصل "تويتر" عن مصادر قولها إن ”اللقاء المنتظر ”يتعلق بقضايا المنطقة والأحداث العالمية“، حيث من المتوقع أن يتحدث خلاله عن ملفات مهمة وحساسة في المنطقة.

يذكر أن حوار الأمير محمد بن سلمان مع برنامج "60 دقيقة" الماضي في الـ 18 من مارس 2018، كان أول حوار يدلي به مسؤول سعودي رفيع لشبكة إعلامية أمريكية منذ 2005.

وكان الحوار قد تناول وقتها العلاقات السعودية الأمريكية وحرب اليمن والعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى التي تهم شريحة واسعة من الوطن العربي.

تردد قناة cbs الامريكية:

القمر التردد القطبية
نايل سات 11393 رأسي
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