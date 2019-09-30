شاهد: أول تصريح للملك سلمان بعد وفاة حارسه الشخصي

قدم الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، تعازيه ومواساته لأسرة وذوي حارسه الشخصي اللواء عبدالعزيز الفغم، مؤكدا على إخلاص الفقيد وتفانيه في خدمة وطنه.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أسرة اللواء عبد العزيز الفغم، حيث تقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم. وفق موقع "العين"

وأعلنت الأجهزة الأمنية السعودية، الأحد، مقتل اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على يد أحد أصدقائه في جدة.

وقالت الشرطة، في بيان رسمي، إنه أثناء زيارة اللواء بالحرس الملكي "الفغم" لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي في حي الشاطئ بجدة، مساء أمس السبت، دخل عليهما صديق ثالث وأطلق النار عليه.

وأوضحت الشرطة أن النقاش تطور بين اللواء الفغم والصديق الثالث "ممدوح بن مشعل آل علي"، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار عليه، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل.