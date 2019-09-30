أكد الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن موسم “الوسم” يهل بعد 12 يوماً. وغرد الزعاق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “بقي 12 يوماً ويدخل علينا أجمل وألطف وأنعم مواسم السنة بما يسمى بـ(الوسم) فيوم السبت 1441/2/13 – 2019/10/12 أول الوسم”. وأضاف الزعاق ” سنلاحظ خلال هذه الأيام اختفاء السحب القادمة من الشرق وبداية تخلقها من الجهة الغربية بشكل دائم وهذا أمارة قرب دخول الموسم”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق يزف بشرى مناخية.. هذا ما سيحدث بعد 12 يوم وتلك هي علاماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.