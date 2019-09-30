استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، أسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم، يتقدمهم والده بداح بن عبدالله الفغم.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم، مثنياً على إخلاص الفقيد وتفانيه في خدمة وطنه.
فيما عبر والد وإخوان وأبناء الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في وفاة اللواء الفغم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: خادم الحرمين يستقبل أسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.