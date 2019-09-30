بالصور: خادم الحرمين يستقبل أسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، أسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم، يتقدمهم والده بداح بن عبدالله الفغم.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم، مثنياً على إخلاص الفقيد وتفانيه في خدمة وطنه.

فيما عبر والد وإخوان وأبناء الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في وفاة اللواء الفغم.