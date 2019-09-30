الجوازات: هوية المتزوجة بسعودي صالحة 5 سنوات والتجديد عبر «أبشر»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، أن بطاقة هوية المقيم صلاحيتها خمس سنوات تُحتسب من تاريخ الإصدار، لافتةً إلى أنها تُجدد سنويًّا إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر» الخاصة بالزوج.

جاء ذلك ردًّا على استفسار تلقته «مديرية الجوازات» من أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نص على: «أنا سعودي متزوج بغير سعودية لديها هوية مقيم تنتهي بتاريخ 22/12/1442هـ. أما الإقامة فتنتهي -بحسب البيانات على نظام (أبشر)- بتاريخ 22/2/1441هـ، فكيف التجديد؟ هل يكون على الإقامة أم على هوية مقيم؟».

وردت المديرية بأن صلاحية بطاقة هوية مقيم، خمس سنوات من تاريخ الإصدار تُجدَّد سنويًّا إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر» الخاصة بالزوج.

ويتيح موقع «أبشر» مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية؛ منها الاستعلام عن رسوم المرافقين، والاستعلام عن التأشيرات، وتجديد الهوية الوطنية، كما تتيح الاستعلام عن العمالة المنزلية.