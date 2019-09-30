القيادة تعزي ذوي الشهيدين الرقيب الأول علواني والعريف القيسي

نقل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز؛ تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأمير جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ إلى والد وذوي الشهيد الرقيب الأول جابر بن علي علواني، وإلى ذوي الشهيد العريف مساوى بن علي ردادي القيسي من منسوبي القوات البرية؛ اللذين استُشهدا دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وأعرب عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله -عز وجل- أن يتقبَّلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير؛ هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

ومن جانبهم، أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم القيادة الرشيدة وأمير المنطقة وأمير المنطقة بالنيابة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استُشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.