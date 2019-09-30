السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي هاتفياً سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي



جدة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه لسمو ولي عهد أبوظبي في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي، داعيا الله تعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وأبدى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جهته عن عظيم تقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

// انتهى //

16:49ت م

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جدة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه لسمو ولي عهد أبوظبي في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي، داعيا الله تعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.وأبدى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جهته عن عظيم تقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.// انتهى //16:49ت م0192

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