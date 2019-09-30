السعودية اليوم / "التقاعد" تبرم اتفاقية لتقديم مزايا لعملائها مع شركة متخصصة في التمويل



الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الإجارة والتمويل لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال تمويل السيارات والأجهزة المنزلية، تحت رعاية معالي محافظ المؤسسة الأستاذ محمد بن طلال النحاس, حيث وقع الاتفاقية من جانب "التقاعد" مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني.

وتنص اتفاقية "التقاعد" مع الشركة تقديم مزايا وخصومات للمتقاعدين بكلفة أجل خاصة وحصرية للمتقاعدين وعدم المطالبة بكفيل غارم، وتخصيص مركز اتصال خاص بالمتقاعدين وإعفاء العميل من الأقساط غير المستحقة حال الوفاة والعديد من المزايا الأخرى.

وأوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية أن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود المؤسسة للتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين وأسرهم التي تأتي تحقيقاً لاستراتيجية المؤسسة 2022.

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16:22ت م

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