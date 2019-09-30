

المنامة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

التقى القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة اليوم، كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الفريق سير جون لوريمر.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة التاريخية التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة، منوهاً بالتعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري.

كما التقى قائد الحرس الملكي البحريني اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اليوم، كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الفريق سير جون لوريمر، وبحث معه أوجه التعاون المشترك في المجال العسكري بين البلدين من خلال تبادل التمارين والتدريبات المشتركة وسبل تطويرها في المستقبل.

// انتهى //

16:15ت م

0184





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القائد العام لقوة دفاع البحرين وقائد الحرس الملكي البحريني يلتقيان كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.