السعودية اليوم / الجزائر تشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي



تونس 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

يشارك المجلس الشعبي الجزائري "البرلمان" في أعمال الاجتماع الـ42 للجنة التنفيذية لاتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي يبدأ غدًا بعاصمة أوغندا ، كامبالا .

وأفاد بيان للمجلس اليوم، أن جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين، يتضمن متابعة تقرير الاجتماع الاستثنائي الثالث للجنة التنفيذية في الرباط، إضافة إلى وضع مشروع جدول أعمال الاجتماع الثامن للجان الدائمة المتخصصة.

ولفت النظر إلى أن المشاركين سيكونون مدعوين لوضع مشروع جدول أعمال الدورة الـ22 للجنة العامة للاتحاد وتحديد موعد الدورة الـ15 لمؤتمر الاتحاد المقرر عقدها في بوركينا فاسو ووضع مشروع جدول أعمالها.

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16:08ت م

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