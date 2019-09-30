السعودية اليوم / الإسيسكو تحتضن أعمال الاجتماع الثالث للجنة العليا لجائزة المملكة للإدارة البيئية



الرباط 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

احتضن مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو - اليوم, أعمال الاجتماع الثالث للجنة العليا لجائزة المملكة العربية

وشارك في الاجتماع عن هيئة الأرصاد بالمملكة، بندر بن دليم الأسمري ، والدكتور محمد القحطاني ، والدكتور أحمد الأنصاري . وعن الإيسيسكو الدكتورة أمينة الحجري ، ومحمد الغماري ، والدكتور أحمد سعيد أباه ، والدكتور محمد نبيل أنور ، ونجيب الغياتي ، والدكتور عبد المجيد طريبق ، والدكتور المحجوب بنسعيد ، وسامي القمحاوي ، وعلي أقديم ، وأمين الرحمان الشركي, ومثل البنك الإسلامي للتنمية في الاجتماع الدكتور عبد الحكيم الواعر.

وفي افتتاح أعمال الاجتماع ، ألقى كل من رئيس اللجنة العليا للجائزة والمدير العام للإيسيسكو كلمتين شكرا فيهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ، على عنايته الكبيرة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة ، وحرصه المتواصل على تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات ، وعلى دعمه الكريم المستمر للجائزة, مبرزَين أهمية الجائزة ، ودورها في النهوض بالبحث العلمي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والتوعية بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها.

وجرى خلال الاجتماع دراسة النقاط المدرجة في جدول أعماله وهي تقديم عرض حول أنشطة الأمانة العامة للجائزة ، وتقرير أكاديمي عن الدورة الثانية للجائزة ، وعرض حول سير عملية تحكيم الجائزة ، واعتماد قائمة الفائزين بها ، والنظر في برامج العمل المستقبلية للجائزة, كما جرى الاتفاق على عدد من المقترحات الهادفة إلى تطوير الجائزة في جوانبها التنظيمية والأكاديمية والإعلامية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية تشرف على الجائزة بينما تتولى الإيسيسكو أمانتها العامة.

وتشمل الجائزة خمسة مجالات هي : أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية بالدول الإسلامية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في القطاع الخاص بالدول الإسلامية، وأفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في العالم الإسلامي، وأفضل مدينة إسلامية صديقة للبيئة.

ومن المقرر تسليم الجوائز للفائزين بها ، وعددهم 17 مترشحا من 13 دولة إسلامية ، خلال حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 في مقر الإيسيسكو بالرباط.

// انتهى //

16:07ت م

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الرباط 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واساحتضن مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو - اليوم, أعمال الاجتماع الثالث للجنة العليا لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، ترأسه رئيس اللجنة العليا للجائزة الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الطريقي، والمدير العام للإيسيسكو الأمين العام للجائزة الدكتور سالم بن محمد المالك.وشارك في الاجتماع عن هيئة الأرصاد بالمملكة، بندر بن دليم الأسمري ، والدكتور محمد القحطاني ، والدكتور أحمد الأنصاري . وعن الإيسيسكو الدكتورة أمينة الحجري ، ومحمد الغماري ، والدكتور أحمد سعيد أباه ، والدكتور محمد نبيل أنور ، ونجيب الغياتي ، والدكتور عبد المجيد طريبق ، والدكتور المحجوب بنسعيد ، وسامي القمحاوي ، وعلي أقديم ، وأمين الرحمان الشركي, ومثل البنك الإسلامي للتنمية في الاجتماع الدكتور عبد الحكيم الواعر.وفي افتتاح أعمال الاجتماع ، ألقى كل من رئيس اللجنة العليا للجائزة والمدير العام للإيسيسكو كلمتين شكرا فيهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ، على عنايته الكبيرة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة ، وحرصه المتواصل على تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات ، وعلى دعمه الكريم المستمر للجائزة, مبرزَين أهمية الجائزة ، ودورها في النهوض بالبحث العلمي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والتوعية بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها.وجرى خلال الاجتماع دراسة النقاط المدرجة في جدول أعماله وهي تقديم عرض حول أنشطة الأمانة العامة للجائزة ، وتقرير أكاديمي عن الدورة الثانية للجائزة ، وعرض حول سير عملية تحكيم الجائزة ، واعتماد قائمة الفائزين بها ، والنظر في برامج العمل المستقبلية للجائزة, كما جرى الاتفاق على عدد من المقترحات الهادفة إلى تطوير الجائزة في جوانبها التنظيمية والأكاديمية والإعلامية.يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية تشرف على الجائزة بينما تتولى الإيسيسكو أمانتها العامة.وتشمل الجائزة خمسة مجالات هي : أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية بالدول الإسلامية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في القطاع الخاص بالدول الإسلامية، وأفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في العالم الإسلامي، وأفضل مدينة إسلامية صديقة للبيئة.ومن المقرر تسليم الجوائز للفائزين بها ، وعددهم 17 مترشحا من 13 دولة إسلامية ، خلال حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 في مقر الإيسيسكو بالرباط.// انتهى //16:07ت م0181

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