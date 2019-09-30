السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء المملكة كافة بالحديث عن حرمة الاتجار بالبشر الجمعة القادمة



الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، توجيهاً لأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع كافة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة يوم الجمعة القادمة عن موضوع " حرمة الاتجار بالبشر" في صوره المتعددة منها : ( العمل القسري، والتأخير في صرف حقوق العمالة)، وتأصيل المسألة من الناحية الشرعية، وذكر فتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية

ويأتي توجيه معاليه للخطباء في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في المساهمة بنشر الوعي الشرعي ، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها.

// انتهى //

16:06ت م

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الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، توجيهاً لأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع كافة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة يوم الجمعة القادمة عن موضوع " حرمة الاتجار بالبشر" في صوره المتعددة منها : ( العمل القسري، والتأخير في صرف حقوق العمالة)، وتأصيل المسألة من الناحية الشرعية، وذكر فتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، وتبيين مقاصد الشريعة في ذلك.ويأتي توجيه معاليه للخطباء في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في المساهمة بنشر الوعي الشرعي ، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها.// انتهى //16:06ت م0179

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