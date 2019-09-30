السعودية اليوم / مؤتمر بالجامعة العربية للإعلان عن مسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال 2019"



القاهرة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم مؤتمر صحفي لإعلان التفاصيل الخاصة بمسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال 2019"، التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة اليونيدو، والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال بمملكة البحرين، واتحاد الغرف العربية، وغرفة التجارة والصناعة في البحرين، تحت رعاية الجامعة العربية.

وتهدف المسابقة إلى إشراك وبناء قدرات الشباب العربي، من خلال تعريفهم بثقافة ريادة الأعمال وصقل مهاراتهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية، وهي مصممة لتشجيع ومساعدة طلاب الجامعات في المنطقة العربية على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة، وذلك بالتنسيق ودعم من اتحاد الجامعات العربية واتحاد الشباب العربي للتنمية المستدامة.

وتركز المسابقة على مجالات البرمجة والتطبيقات، وتقنيات الزراعة، وتقنيات الجيل الرابع الصناعية، وكذا قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وستحصل أفضل ثلاثة فرق في المرحلة النهائية على جوائز مالية مقدمة من غرفة تجارة البحرين، بقيمة 50,000 دولار أمريكي للفائز الأول، 25,000 دولار أمريكي للفائز الثاني، و10,000 دولار أمريكي للفائز الثالث، علمًا بأن الموعد النهائي للتقديم يوم 15 أكتوبر من خلال موقع المسابقة فقط وهو www.entrepreneurshiprally.com .

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15:54ت م

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