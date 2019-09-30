شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الملك سلمان وولي عهده يستقبلان أسرة اللواء عبدالعزيز الفغم والان مع التفاصيل

استقبل قبل قليل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده محمد بن سلمان أسرة اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك الذي قتل على يد صديقة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت امس مقتل قاتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان.



وأكدت الداخلية أن القاتل سعودي الجنسية ويدعى ممدوح بن مشعل آل علي.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أنه في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي / عبدالعزيز بن بداح الفغم ، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي / ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي).

وأضافت أن الأخير خرج من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء / عبدالعزيز الفغم رحمه الله، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام.

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ولفتت إلى أن الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن الآتي:

1 - مقتل الجاني على يد قوات الأمن.

2 - استشهاد اللواء / عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجاني.

3 - إصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل, كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.

والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية. والله ولي التوفيق.