الفيصل عن حريق قطار الحرمين : الموضوع كبير وأمرت بلجان للتحقيق

2019-09-30

متابعات الخليج 365 - جدة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، صدور توجهات بتشكيل لجان من عدة جهات للتحقيق في أسباب حريق محطة قطار الحرمين، لافتًا إلى أنه سيتم الرفع بالنتائج لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

جاء ذلك لدى وقوف الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، ومحافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد ميدانيًا على آثار الحريق الذي وقع بمحطة قطار الحرمين بحي السليمانية في جدة.

وقال أمير مكة: ” ننتظر النتائج التي ستقدمها اللجان المشكلة عن أسباب حدوث الحريق، لرفعها للمقام السامي للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم حيال ذلك”، مبينًا أن وزارتي الداخلية والنقل وإمارة منطقة مكة المكرمة تشارك في أعمال التحقيق.

وأوضح أمير مكة أن الأضرار وقعت في الطابق الثاني وسقف المبنى، ولا توجد نسبة محددة حتى الآن عن الأضرار، مؤكدًا سلامة الطابقين الأول والأرضي للمحطة.

Advertisements

وحول إيقاف أشخاص على ذمة التحقيق قال سموه: لا نستطيع إيقاف أي أحد دون سبب، واصفًا الموضوع بالكبير، وهناك أمور لا بد من التحقق من كيفية حدوثها ولماذا.

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره لجميع الجهات التي شاركت في إخماد الحريق الذي وقع محطة قطار الحرمين بالسليمانية، داعيًا سموه وسائل الإعلام لتحري الدقة وانتظار نتائج التحقيق في الحادثة.

يُشار إلى أنه قد حضر الزيارة وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح.