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مشهد مؤثر .. زميل الفغم يودّعه بالدموع الحارة
متابعات الخليج 365 - الرياض:
وثق مقطع فيديو مشهداً مؤثراً من تشييع جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم (رحمه الله)، يظهر التأثر الواضح لزملائه في الحرس الملكي، وبكاءهم الشديد على رحيله.
وظهر في المقطع العقيد مطلق المالكي؛ يقدم واجب العزاء لوالد اللواء الراحل، إلا أنه لم يستطع أن يمنع نفسه من البكاء، فانهمرت دموعه بحرارة أثناء مصافحته واحتضانه، فيما حاول والد “الفغم”؛ تهدئة روعه والتخفيف عنه بعد فقدانه زميل عمله وصديقه.
وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرّمة، قد صرح في بيان رسمي، بوفاة اللواء عبدالعزيز الفغم؛ الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مساء السبت بطلق ناري غدراً بعد أن تطوّر النقاش بينه وبين آخر في منزل أحد أصدقائه بمحافظة جدة.
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