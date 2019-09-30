فيديو.. الفيصل يدشن ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة

2019-09-30

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، الدورة الرابعة لملتقى مكة الثقافي، تحت شعار كيف نكون قدوة.

تم ذلك بحضور أكثر من 200 مشارك يمثلون الجهات الحكومية والأهلية، والمهتمين باللغة العربية.

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ويشارك في الموسم الرابع لملتقى مكة الثقافي عدد من القطاعات الحكومية والأهلية بمنطقة مكة المكرمة، إضافة لمركز الملك عبدالله للغة العربية كذلك المهتمون والباحثون في اللغة العربية.

ويهدف ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية إلى إشراك الجهات والمؤسسات والأفراد بالمنطقة في صناعة مبادرات وبرامج نوعية تعزز الهوية الثقافية وترسّخ استخدام اللغة العربية، في كافة مناحي الحياة.

وعمل الملتقى خلال موسم العام الماضي، الذي حمل عنوان “كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة”، على تحقيق العديد من المبادرات النوعية، ومن أبرزها تطوير المواقيت في المنطقة وإنشاء صالات ضيافة ملحقة بها، كذلك إطلاق جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست ” جائزة بقيمة مليون ريال مخصصة للابتكار في مجالات الحج والعمرة.

ويستهدف الملتقى رب الأسرة في منزله والمعلم في مدرسته، والإمام والخطيب في مسجده والمسؤول في إدارته، فيما نجح الملتقى خلال الموسمين الأول والثاني في تقديم برامج ثقافية وفعاليات معرفية مميزة، أسهمت في بناء الإنسان وتنمية قدراته واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية في المنطقة، لتنمية المجتمع والفرد، وتطوير العمل الثقافي والفكري والمعرفي، إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفزة لتطوير العمل الثقافي والبرامج المعرفية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي للجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية بالمنطقة، والتحسين المستمر للأداء ورفع مستوى جودته.

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