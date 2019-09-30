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حداد وطني وجنازة رسمية لـ جاك شيراك بحضور 30 من قادة العالم
متابعات الخليج 365 - متابعة
وصل جثمان الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الاثنين إلى كنيسة سان سولبيس في باريس، حيث بدأت مراسم الجنازة الرسمية بحضور ثلاثين من قادة العالم، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وغصت ثاني أكبر كنيسة في العاصمة الفرنسية بألفي مدعو، بينهم ثمانون شخصية أجنبية، من رؤساء دول وحكومات وقادة سابقين وأفراد عائلات مالكة.
وأُعلن الاثنين يوم حداد وطني في فرنسا، وسيتم لزوم دقيقة صمت في الإدارات والمدارس، فيما يحضر الرئيس إيمانويل ماكرون مراسم تكريم عسكرية وجنازة رسمية تقام في كنيسة سان سولبيس في باريس.
وأعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال منذ الجمعة مشاركتهم.
في المقابل، أعلن الديوان الملكي المغربي أنّ الملك محمّد السّادس لن يتمكّن من الحضور بسبب المرض، وسيمثله ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن.
من الشخصيات الأجنبية التي يتوقع حضورها سياسيون كانوا في الحكم في عهد شيراك، مثل المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر ورئيس الوزراء السابق الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو والرئيس السنغالي السابق عبدو ضيوف. بعد ذلك يستقبل ماكرون بعض هؤلاء الزوار حول مائدة غداء.
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