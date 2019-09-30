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الملك سلمان يستقبل أسرة اللواء الفغم ويثني على تفاني الفقيد في خدمة وطنه

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2019-09-30

الملك سلمان يستقبل أسرة اللواء الفغم ويثني على تفاني الفقيد في خدمة وطنه




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