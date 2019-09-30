“هيئة العقار” تعقد اجتماعها الثامن وتستعرض خطتها لتنفيذ التسجيل العيني للعقار

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، اجتماعه الثامن برئاسة وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبد الله الحقيل، حيث استعرض خطة عمل الهيئة لتنفيذ التسجيل العيني للعقار، والدور الذي تقوم به اللجنة الدائمة المشكلة من الهيئة ووزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية لتنفيذ خطة التحول واستراتيجية التواصل، وبدء أعمال التسجيل العيني للعقار حسب الخطة المعدة لها وفقاً للنظام الحالي.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن المجلس وقف على متابعة ما تم في الاجتماعات السابقة، إضافة إلى عددٍ من البنود المدرجة على جدول أعماله، وما قامت به الهيئة من أعمال ومنجزات في الربع الثالث من عام 2019 لتنفيذ خطة عملها.

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ولفتت إلى أن الهيئة أطلعت المجلس على ما تم إنجازه في المحطات الرئيسية من مشروع استراتيجية القطاع العقاري والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لموائمة الاستراتيجية مع مستهدفات برامج الرؤية، كما بحث المحاور الرئيسية للاستراتيجية لرفع كفاءة القطاع وحوكمته وزيادة فاعلية السوق وتحسين جودة الخدمات للشركاء والمعنيين في القطاع من خلال مبادرات ومشاريع مقترحة تمكن من تحقيق مستهدفات ومؤشرات الاستراتيجية.

كما تقدم رئيس المجلس والأعضاء بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 وما يتحقق من إنجازات متميزة يخلّدها التاريخ لملوك المملكة الأوفياء منذ توحيدها حتى عهدنا الزاهر.

حضر الاجتماع مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، ونائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور محمد بن ناصر الراجحي، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق بن عبدالله الشهيب، وممثل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية راكان بن عبدالعزيز الدخيّل، ومدير عام الإدارة الهندسية في وزارة التجارة والاستثمار المهندس محمد بن عبدالعزيز الوايلي، ومن القطاع الخاص حمد الشويعر وسعيد الغامدي.