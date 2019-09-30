لينك التقديم على” 50 وظيفة ” بالخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية في|| 4 مدن ||...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب فور هوست في المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية، التي أعلن عنها اليوم وبدأ البحث عنها على مختلف محركات البحث على شبكة الإنترنت، ونحن من خلال موقعنا سنقدم لكم كافة تفاصيل الإعلان، ورابط التقديم في الوظائف والتخصصات المطلوبة.

أعلنت اليوم الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها إلكترونيي، عن توافر عدد 50 وظيفة شاغرة للعمل في مستشفيات القوات المسلحة، في كلاً من المحافظات التالية ” الرياض، جدة، الجبيل، الهدا”

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الوظائف المطلوبة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.

المسمى الوظيفي عدد الوظائف المطلوبة مكان العمل بالوظيفة رابط التقديم على الوظيفة أخصائي مختبرات طبية 3 مستشفى القوات المسلحة بالجبيل التقديم من خلال الرابط التالي” من هنا “ أخصائي تعقيم طبي 4 مستشفى القوات المسلحة بالجبيل التقديم من خلال الرابط التالي” من هنا “ ممرضة مسجلة 1 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة التقديم من خلال الرابط التالي “ من هنا “ أخصائي علاج نفسي 11 مستشفى القوات المسلحة بالهدا التقديم من خلال الرابط التالي “ من هنا “ أخصائي موجات فوق صوتية 1 مستشفى القوات المسلحة بالرياض التقديم من خلال الرابط التالي “ من هنا “ فني صيدلة 3 مستشفى القوات المسلحة بالرياض التقديم من خلال الرابط التالي “ من هنا “ ممرضة أخصائية مسجلة 27 مستشفى القوات المسلحة بجدة التقديم من خلال الرابط التالي ” من هنا “

وفي نهاية المقال نرجو أن نكون وفقنا في تقديم معلومة صحيحة، لمتابعي موقعنا داخل المملكة العربية السعودية.