خالد_الفيصل: ليس هناك نسبة محددة لأضرار حريق محطة قطار الحرمين حتى الآن

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، إنه ليس هناك نسبة محددة للأضرار حتى الآن نتيجة الحريق الذي اندلع، أمس الأحد، بمحطة قطار الحرمين في السليمانية بجدة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الدور الأرضي والأول ليس بهما أي أضرار، وأن الحريق خلف مشكلات في الطابق الثاني والسقف، مؤكدًا أنه لا يستطيع أن يوقف أي أحد بدون سبب معين وواضح.