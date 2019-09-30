بعد ترسية جزء من المشروع لشركة تركية.. مغردون يتفاعلون مع وسم #التحقيق_بفساد_قطار_الحرمين

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أثار حريق محطة قطار الحرمين في السليمانية بجدة، أمس الأحد، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتحقيق في الحادث الذي تشوبه شبهات فساد خاصة وأن المبنى حديث الإنشاء.

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جاء ذلك بعد تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدات كشفت ترسية استكمال المبنى المتبقي من أعمال محطة قطار الحرمين بجدة على شركة يابي مركزي التركية وذلك بعد سحب المشروع المتعثر من شركة سعودي أوجيه.

وأعرب المغردون عن تعجبهم من إعطاء المشروع لشركة تركية انتهى المشروع بحريق حوله إلى رماد.

يشار إلى أن فرق الدفاع المدني في جدة، سيطرت على حريق محطة قطار الحرمين في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بعدما خلّف 5 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى حسب “صحة جدة”، وأعلن قطار الحرمين، عن إيقاف رحلات القطار حتى إشعار آخر، حرصًا على سلامة المسافرين، وخصص للمواطنين رقم 920004433 للاستفسار.