هل أمرت بقتل خاشقجي؟ هكذا رد الأمير محمد بن سلمان على سؤال مذيعة قناة…

في لقاء ولي العهد ، السؤال الأول لمذيعة المحطة الإمريكية CBS الذي وجهته للأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية حول جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في استنبول، واتهامه بإصدار الأمر: ” هل أمرت بقتل خاشقجي؟” ، وبكل ثقة وتحمل المسؤولية كقائد رد ولي العهد محمد بن سلمان بالقول : “بلا شك لم آمر بذلك . هذه كانت جريمة بشعة. لكن أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصًا أنها حدثت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية.”

قائد مسؤول

وأتبعت المذيعة سؤالها الاول في لقاء ولي العهد باستفسار من الأمير : “ماذا تقصد بأنك تتحمل مسؤولية ذلك”؟، وبذات الثقة رد سمو الأمير موضحًا: “عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي من قبل موظفين في الحكومة السعودية، لا بد أن أتحمل المسؤولية كقائد. ما حدث كان خطأً. ولابد أن اتخذ كافة الإجراءات لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا مستقبلًا.”

مزيد من الاستيضاح

وتابعت المذيعة بطلب المزيد من الاستيضاح وقالت: “العالم يريد إجابة على هذا، كيف لم تكن على علم بهذه العملية؟ ليكون رد الأمير محمد بن سلمان بكل وضوح: “البعض يعتقد أنني يجب ان أكون على علم بما يقوم به 3 مليون شخص يعمل للحكومة السعودية يوميًا؟ من المستحيل أن يرفع الثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية للقائد في المملكة العربية السعودية أو ثاني أعلى رجل في الحكومة السعودية”.

تضييق الاستيضاح

وبسؤال المذيعة في محاولة لتضييق الزاوية على الامير محمد سألت سموه : “اثنين من أقرب مستشاريك المقربين متهمين بتدبير هذه المؤامرة، وتم إعفائهم من قبل الملك، واخرجوا من دائرتك الخاصة، السؤال هو كيف لا تستطيع أن تعرف ما إذا كان قد تم تنفيذ ذلك من قبل أشخاص مقربين لك؟

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‎وفي الرد على هذا السؤال قال ولي العهد: بأن ” التحقيقات قائمة اليوم ومتى ما ثبتت التهمة على أي شخص بغض النظر عن منصبه فسوف يحال للمحكمة بدون أي استثناء.”

وتابعت المذيعة أسئلتها حول هذا الملف ووجهت سؤالًا لولي العهد: “لقد استنتجت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بثقة متوسطة إلى عالية بأنك استهدفت شخصيًا خاشقجي وأنت على الأرجح أمرت بقتله؟ ”

وبكل ثقة المعهودة لى الأمير أجاب على هذا السؤال ” إذا كانت هناك أي معلومات تتهمني بالقيام بأي عمل، أتمنى أن يتم اخراجها”.