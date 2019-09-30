وزارة الصحة السعودية توفر 10951 وظيفة للرجال والنساء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة للخريجين والخريجات في العديد من تخصصات الطبية بالمملكة العربية السعودية، ويصل عدد الوظائف المعلن عنها إلى 10591 وظيفة، تشمل الجنسين، حيث بدأ التقديم على هذه الوظائف من يوم الأحد 29 سبتمبر 2019، على أن ينتهي تقديم الطلبات يوم الأحد 13 أكتوبر 2019.

شروط التقديم على وظائف وزارة الصحة للسعوديين فقط

أعلنت وزار الصحة السعودية عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم على هذه الوظائف وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية، ولا يقبل غيرهم.

أن يكون خريج درجة البكالوريوس في مجال طب عام وتمريض.

لا يشترط توافر خبرات سابقة.

رابط التقديم في وظائف وزارة الصحة 1441

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه لمن تتوفر لديه الشروط المطلوبة، ولديه القدرة على العمل، عليه التقديم للوظائف من خلال زيارة رابط وزارة الصحة الالكتروني هنا، التي أعلن عنه في الإعلان، ثم استعراض الوظائف المتاحة على الموقع والتقديم عليها، وبعد الإنتهاء من عملية التقديم لتلك الوظائف سوف تعلن وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل، وفي النهاية سوف تعلن عن الأسماء المقبولة للعمل في الوظائف الصحية.

ولم تقم وزارة الصحة حتى الآن بتوضيح بخصوص عدد التخصصات المطلوب أو عدد المناصب الشاغرة في كل وظيفة أو تخصص، وأماكن عمل الوظائف على مستوى المحافظات السعودية.