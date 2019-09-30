شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة خاله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم (الاثنين) بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن تعازيه له في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي سائلا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته. من جهته، عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته في الفقيد، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ولا يريه أي مكروه.



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