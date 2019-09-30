شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: عبدالعزيز الفغم أخلص في أداء عمله.. وفاته مؤلمة على الجميع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قدم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله.

جاء ذلك خلال استقباله لأسرة وذوي الفقيد اليوم (الاثنين) يتقدمهم والده بداح بن عبدالله الفغم.

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وقد عبر ولي العهد، عن خالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد، مؤكدا أن وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع، منوها بتفانيه وإخلاصه في أداء مهمات عمله، سائلا الله عز وجل أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته.

فيما أعرب والد وذوو وإخوان وابنا الفقيد عن عظيم تقديرهم لما عبر عنه ولي العهد من مشاعر طيبة ومواساته لهم في الفقيد رحمه الله.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.