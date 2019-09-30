شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: اللواء عبدالعزيز الفغم تفانى في خدمة وطنه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الاثنين)، أسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- يتقدمهم والده بداح بن عبدالله الفغم. Advertisements وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله-. وأثنى خادم الحرمين الشريفين على إخلاص اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- وتفانيه في خدمة وطنه. فيما عبر والد وإخوان وابنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد -رحمه الله-.



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