شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب «تنظيم الكهرباء» بآلية عادلة لتعويض المتضررين من الانقطاع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

طالب مجلس الشورى، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بوضع خطة عاجلة لمواجهة الأسباب التنظيمية والإدارية والفنية للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مختلف مناطق المملكة، ومعالجة ما قد يترتب عليه من أضرار، ووضع آلية عادلة لتعويض المتضررين.

كما طالب المجلس، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بوضع التدابير اللازمة لقيام الشركة السعودية للكهرباء بتحمل المبالغ الإضافية على الفاتورة الشهرية في حال كان سبب زيادة تلك المبالغ من قبل الشركة نفسها، وبدراسة معالجة الانبعاثات الغازية الناتجة عن الوقود المستخدم من قبل شركة الكهرباء وذلك للحد من الآثار السلبية على البيئة وبحث إمكانية الحصول على وقود صديق للبيئة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس د.هادي اليامي.

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وخلال الجلسة العادية السابعة والخمسين التي عقدها المجلس اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، طالب الشورى، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

إضافة إلى ذلك، طالب مجلس الشورى، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتفعيل المادة الـ14 من نظام الكهرباء للحد من المخالفات، وخصوصا ما يتعلق منها ببدء المقاولين العمل قبل الحصول على ترخيص، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، كما طالبها بالتوسع في تدريب موظفيها في مجال تنظيم الخدمات وتقديم الحوافز الجاذبة، لاستمرارهم في أداء وظائفهم لدى الهيئة.

وخلال الجلسة، وافق «الشورى» على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية.

كما شهدت الجلسة موافقة المجلس على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة الذوق العام.