شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تعديل جنسية الوافد عند اكتسابه جنسية أخرى؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت المديرية العامة للجوازات الإجراء المتعلق بجنسية الوافد عند اكتسابه جنسية أخرى غير التي أصدرت له بها الإقامة.

وتفاعلت «الجوازات» من خلال حسابها «الجوازات - أبشر» على موقع «تويتر» اليوم (الاثنين) مع مغرد تساءل بقوله: «هل ممكن تعديل جنسية الوافد بعد اكتسابه جنسية أخرى غير التي أصدرت له الإقامة دون الخروج النهائي والاستقدام مرة أخرى بالجنسية الجديدة؟»، لتجيب «الجوازات» على ذلك بالإيجاب.

وأضافت «الجوازات» أن تعديل الجنسية ممكن، وذلك إذا كان لدى المقيم سفارة في المملكة.