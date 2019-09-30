خادم الحرمين الشريفين يستقبل أسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، أسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم - رحمه الله -، يتقدمهم والده بداح بن عبدالله الفغم. Advertisements وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم - رحمه الله -. وأثنى خادم الحرمين الشريفين على إخلاص اللواء عبدالعزيز الفغم - رحمه الله - وتفانيه في خدمة وطنه. فيما عبر والد وإخوان وإبنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على مواساته لهم في الفقيد - رحمه الله -.



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