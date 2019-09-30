السعودية | الأمير محمد بن سلمان يستقبل أسرة الفقيد اللواء "الفغم"

شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يستقبل أسرة الفقيد اللواء "الفغم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم، رحمه الله.

جاء ذلك خلال استقباله أسرة وذوي الفقيد اليوم، يتقدمهم والده بداح بن عبدالله الفغم.

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وبحسب "واس"، فقد عبر ولي العهد عن خالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد، مؤكدا أن وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع، منوها بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله، سائلا الله عز وجل أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته.

فيما أعرب والد وذوو وإخوان وابنا الفقيد عن عظيم تقديرهم لما عبر عنه ولي العهد من مشاعر طيبة ومواساته لهم في الفقيد، رحمه الله.

حضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.