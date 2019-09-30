السعودية | خادم الحرمين الشريفين يواسي أسرة الفقيد اللواء الفغم

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين الشريفين يواسي أسرة الفقيد اللواء الفغم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الاثنين، أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم، يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.

وعبر خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد اللواء الفغم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أثنى خادم الحرمين الشريفين على إخلاص اللواء الفغم وتفانيه في خدمة وطنه.

وعبر والد وأخوا وابنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد الراحل.