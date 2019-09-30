قرارا عاجل بعد حريق قطار الحرمين بجدة

أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع إيقاف الرحلات حتى إشعار آخر، وذلك عقب الحريق الذي اندلع في محطة القطار بمحافظة جدة أمس (الأحد).

وكانت فرق الدفاع المدني نجحت في السيطرة على الحريق الهائل الذي نشب بمحطة القطار ظهر الأحد، حيث لم يُسجل وقوع أي إصابات.

وأكدت إدارة المشروع أن قرار تعليق الرحلات جاء حرصاً على سلامة المسافرين، داعيةً مَن لديهم حجوزات ويرغبون في الاستفسار للتواصل على الرقم الموحد (920004433).