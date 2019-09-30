شهد مجلس الشورى، التصويت على توصية تقدم بها عددٌ من الأعضاء؛ طالبوا وزارة الداخلية بتطوير اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية ومراجعتها؛ ليتمكن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة دون رسوم مالية وإجراءاتٍ معقدة وطويلة، لكن التوصية سقطت اليوم بعد أن وافق عليها 74 عضواً فقط.
وتقدم الأعضاء بعددٍ من المسوغات جاء فيها تعزيز وحدة الأسرة والتماسك الأسري وحماية النسيج الاجتماعي ورفع الأضرار المعنوية والعملية التي تترتب على عدم حصول أبناء المواطنة المتزوجة من غير سعودي على الإقامة الدائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر منح أبناء المواطنات الإقامة الدائمة دون رسوم تسقط تحت قبة مجلس الشورى.. هذا عدد من وافق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.