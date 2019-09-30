حقيقة صورة خادم الحرمين الشريفين يحمل جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم

أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، أمس الأحد، حقيقة صورة متداولة بعنوان خادم الحرمين الشريفين يحمل جثمان اللواء عبد العزيز الفغم. وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لا صحة لـ صورة متداولة بعنوان خادم الحرمين الشريفين يحمل جثمان اللواء عبد العزيز الفغم.

وأضاف : الصورة الحقيقية ملتقطة من تشييع جثمان الأمير سلطان رحمه الله في اكتوبر عام 2011.

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