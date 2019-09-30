«الشورى» يُطالب هيئة تنظيم الكهرباء بـ«آلية مناسبة» لحساب تعريفة الطاقة

طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ57، التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، الذي طالب خلاله الهيئة بتفعيل المادة الرابعة عشرة من نظام الكهرباء؛ للحد من المخالفات، وخاصة ما يتعلق ببدء المقاولين العمل قبل الحصول على ترخيص، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة.

وحث «الشورى» الهيئة على تضمين تقريرها القادم احتياجات مشروعات المياه والكهرباء من الوقود وتوقعات الطلب عليها خلال الفترة من عام 2016 حتى 2040، ومؤشرات أداء صناعة الكهرباء.

وأيضًا، طالب المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتوسع في تدريب موظفيها في مجال تنظيم الخدمات وتقديم الحوافز الجاذبة، لاستمرارهم في أداء وظائفهم لدى الهيئة.

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كما طالب المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بدراسة معالجة الانبعاثات الغازية الناتجة عن الوقود المستخدم من قبل شركة الكهرباء؛ للحد من الآثار السلبية في البيئة وبحث إمكانية الحصول على وقود صديق للبيئة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور هادي اليامي.

وكذلك وضع خطة عاجلة لمواجهة الأسباب التنظيمية والإدارية والفنية للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مختلف مناطق المملكة، ومعالجة ما قد يترتب عليه من أضرار، ووضع آلية عادلة لتعويض المتضررين.

وشدد المجلس على ضرورة وضع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التدابير اللازمة لقيام الشركة السعودية للكهرباء بتحمل المبالغ الإضافية على الفاتورة الشهرية إذا كانت زيادة تلك المبالغ من قبل الشركة نفسها.