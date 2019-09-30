«أمانة مكة» تعتمد أراضي لـ«الإسكان التنموي» بالعاصمة المقدسة والجموم وعسفان

سلّمت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من قطع الأراضي لوزارة الإسكان لتخصيصها لـ«الإسكان التنموي»، في جميع المدن والمحافظات المحددة من الوزارة، لاسيما مكة المكرمة ومحافظتي الجموم وعسفان.

شملت القطع مخطط الشرائع «منح» رقم «21» المعتمد بلوحة رقم 1/20/85 وتاريخ 5/6/1427هـ بمساحة إجمالية تبلغ (278.983.78) م2، بإجمالي 242 قطعة سكنية، على أن تعود ملكية الخدمات «المساجد/ المستوصفات/ المدارس/ الحدائق»، والاستثمارية للأمانة.

كما سلمت الأمانة موقع البحيرات– يسار الطريق المتجه للمدينة المنورة، وكدي– جبل السرد، والمجيرمة– شمال طريق الخواجات- مساحة إجمالية «524.865.13 م2»، وموقع مساحته «27.000 م2»، بالجموم.

وفيما سلّمت مساحة «3.800 م2» بمحافظة عسفان، فقد تمَّت التوصية بتزويد وزارة الإسكان مواقع أُخرى حال توفرها لدى الأمانة، وشهدت الأمانة اجتماعًا بمكتب مدير عام الأراضي والمساحة مع مندوبي وزارة الإسكان لتوفير مواقع بمدينة مكة المكرمة وبعض البلديات التابعة.

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وأوصى المختصون بالاجتماع بتسليم وزارة الإسكان احتياجاتها من الأراضي المراد تخصيصها للإسكان التنموي، وشملت التوصية أيضًا «معالجة العوائق وبذل أقصى الجهود للتعاون مع الجهات المختصة لتخصيص قطع الأراضي وإصدار رخص البناء».

جاء ذلك بناءً على خطاب أمين العاصمة المقدسة- رقم 410004404 وتاريخ 12/1/1441هـ- المبني على توجيه وزير الشئون البلدية والقروية المكلف من خلال الاجتماع بمجلس الأمناء الموضح في الفقرة (2) من بند القرارات الفقرة رقم (10 - 11) من بند التوجيهات.

ويُعتبر «الإسكان التنموي» أحد مبادرات وزارة الإسكان، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكيـنهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهـم، ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية، إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.

وقامت الأمانة بتسليم قطع الأراضي الفضاء بمشروع الإسكان بحي الرصيفة بمكة المكرمة عام ١٤٣٣هـ وهي عبارة عن أربعة مواقع، حيث تبلغ مساحة الموقع الأول (22.103) م2 ، ومساحة الموقع الثاني (42.304) م2 ، ومساحة الموقع الثالث (43.192) م2 ، ومساحة الموقع الرابع (2.387) م2.