وزارة الداخلية تقتص من قاتل «عبدالله القحطاني».. والتنفيذ في الدمام

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة في الدمام، بالمنطقة الشرقية.

جاء ذلك بعدما أقدم يوسف بن جمعان بن سعيد العمري السعودي الجنسية، على قتل عبدالله بن عوض بن محمد القحطاني السعودي الجنسية، عمدًا وعدوانًا، بطعنه بسكين في صدره عدة طعنات أدت إلى وفاته.

وكانت الجهات الأمنية قد تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا, وأيدت الحكم محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيِّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجاني يوسف بن جمعان بن سعيد العمري بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وسط تأكيدات من وزارة الداخلية بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.