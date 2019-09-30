بسبب صوتين.. «الشورى» يرفض منح الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات دون رسوم

رفض مجلس الشورى، اليوم الإثنين، منح أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين، الإقامة الدائمة دون رسوم مالية وإجراءات طويلة، وذلك خلال الجلسة العادية الـ57، التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وأسقط التصويت، الذي جرى بجلسة- اليوم- التوصية، التي تقدَّم بها 5 من أعضاء المجلس، وهم: الدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة لينا المساعد، ولينا آل معينا، وهدى الحليسي .
ونصَّت التوصية على وزارة الداخلية، مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية وتطويرها؛ بما يمكن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة؛ دون رسوم مالية وإجراءات طويلة
وكشفت مصادر لـ«عاجل»، عن أن التوصية لم تحصل على العدد الكافي للموافقة عليها؛ حيث أيَّد 74 صوتًا التوصية، فيما رفضها 45 صوتًا، وحسب أنظمة مجلس الشورى، تحتاج التوصية لتأييد 76 صوتًا لتحظى بالموافقة .
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