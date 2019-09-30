«الشورى» يوافق على مذكرة تفاهم سعودية- كورية في الاستحواذ والبحوث العسكرية

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ57، التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ.

كما وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من لائحة المحافظة على الذوق العام، وذلك بعد مناقشة أعضائه لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.