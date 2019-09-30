ضبط أكثر من 30 بسطة مخالفة بخميس مشيط

أوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني، أن الفرقة المسائية في بلدية خميس مشيط ضبطت أكثر من 30 بسطة مخالفة وتمت مصادرة 850 كجم من الفواكه والخضروات، حيث سلمت الفواكه والخضروات الصالحة منها للاستخدام الآدمي للجمعيات الخيرية، وإتلاف غير الصالح منها، بالإضافة إلى إغلاق 7 محلات صحية لعدم وجود رخص نظامية ولتدني مستوى النظافة العامة، كما تم ضبط أكثر من 35 كيلو من اللحوم والخضروات والمواد الأولية منتهية الصلاحية، والتي تستخدم في إعداد الوجبات وأكثر من 20 لترا من الزيوت التالفة المعاد استخدامها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.



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